جيمي فوكس ينعى أحد أقرب أصدقائه في عالم الفن

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل الأميركي جيمي فوكس البالغ 55 عامًا، أخبار وفاة صديقه الممثل كيث جيفرسون، وكتب: "هذا الأمر مؤلم".

وكتب فوكس على صفحته الخاصة على وقع التواصل الإجتماعي: "كيث، لم تكن سوى نعمة مطلقة، طوال حياتك، قلبك نقي، حبك لا يقاس، كنت روحًا مذهلة".

وأضاف فوكس: "سنفتقدك جميعًا كثيرًا. سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم شفاء هذا الأمر. وداعا يا صديقي. أنا أحبك".

وأضاف فوكس في منشور آخر: "كل شيء مؤلم الآن، حيث أجد صعوبة في النظر إلى هذه الصور واستعادة ذكرياتنا التي قضيناها في وقت ممتع وسنفتقدك يا رجل، سنفتقدك".

وتابع: "منذ أن التقينا مرة أخرى في الكلية، كنت في حالة لا تصدق من روحك، رحمه الله، لم أفكر أبدًا في أنني سأضطر إلى رؤية الكلمات عن صديقي، ارقد في سلام".

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