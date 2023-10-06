مغنية "ذات سوابق" بملابس جريئة على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت المغنية التركية جولشان بيرقدار مواقع التواصل الإجتماعي بسبب لباسها الجريء في إحدى حفلاتها، وذلك بعد أن تم انتقادها بقوة من قبل الأتراك.

وكان لافت وشم جولشان على فخدها برسمة الفراولة والذي بدوره أثار موجة من الإنتقادات إلى جانب ملابسها.

ونشرت المغنية التركية جولشان مجموعة صور على حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وسرعان ما انتشر فيديو للمدون الكوميدي تانسو دايان وهو يستهزئ بجولشان، فقامت الأخيرة بنشرها على خاصية "الستوري" على حسابها ليعود دايان بدوره وينشر على خاصية "الستوري" نشر جولشان للفيديو.

هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي بها جولشان بهذه طريقة، فصورها على مواقعها تظهر بوضوح طريقة لبسها الجريئة والإستفزازية، إذ يُذكر أنجولشان بيرقدارتحاكمت في قضية الإساءة للمدارس الدينية وذلك بعد ظهورها على صفحاتها وهي تصف خريجي مدرسة "الإمام حاطب" الدينية بـ"المنحرفين".

وكانت استُدعيتجولشان بيرقدارللتحقيق بعد أن اتُهمت بارتكاب جريمة نصب في حق مصممة حقائب.