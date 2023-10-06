بالفيديو - حسين الجسمي يطرح جديده الغنائي: "الله يخليك لأهلك"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الاماراتي حسين الجسمي اغنيته الجديدة "الله يخليك لأهلك" على قناته في يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر علي الفضلي والحان حسين الجسمي.

الاغنية من النوع العاطفي يعبر فيها الجسمي عن مشاعر الاشتياق في غياب المحبوب.

وتقول كلمات الاغنية

الله يخليك لهَـلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي اذا نبضه سِكت

والله ترى مااحـلّـلِك

بموت من شوقي عليك

أبيك واكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي انا سجّلته لك

أموت فيك انت شبلاك !؟

ويهلكني غيابك هلاك

مابي أكون الا معاك