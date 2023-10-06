الليدي مادونا تتحدث عن بداياتها في المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية الليدي مادونا عن مرور خمسين سنة على بداياتها في عالم الفن، وذلك في مقابلة مع مجلة فوغ العربية حيث اعلنت انها في عمر الـ11 عام تلقت وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل سليمان فرنجية وذلك عام 1971 عن دورها في مسرحية حي الطرشان حيث قالت : "منذ تلك اللحظة، تأكدت من أنه مقدر لي أن أصبح فنانة ويجب أن أحقق هذا الامر".



كما تحدثت مادونا عن تأثير الفنانة اللبنانية صباح عليها فكانت ملهمتها بالازياء فهي اعتادت على مشاهدتها عندما كانت طفلة وكان لها شرف مقابلتها في الكواليس عدة مرات.