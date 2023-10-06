في الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.. أفلام تحدثت عن الحرب والنصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحتفل الشعب المصري اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، بالذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر المجيدة، ذكرى حرب العزة والكرامة التي يفخر بها كل مصري وعربي، والتي نجح من خلالها الجيش المصري في استعادة أرضه من العدو الإسرائيلي.

حاولت السينما خلال فترة الحرب وبعد الانتصار تقديم أفلام تقترب من هذه السنوات، وتعرض بطولات الجيش والشعب المصري، ومن بينها:

الممر

يعد فيلم الممر للمخرج شريف عرفة، أحدث الأفلام التي اقتربت من حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وتم عرضه عام 2019.

يتناول الفيلم هزيمة 1967، وبداية حرب الاستنزاف التي سبقت انتصارات أكتوبر 1973. ويدور حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

"الممر" قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد.

أغنية على الممر

تم إنتاج الفيلم عام 1972، قبل الانتصار لكنه واحد من أهم الأفلام التي تناولت حرب الاستنزاف، ويحكي كيف ظل جنود فصيلة مشاة، صامدين رافضين الاستسلام رغم انقطاع الصلة بينهم وبين القيادة، وإغراءات العدو، الذي يعدهم بالحفاظ على حياتهم في حال استسلامهم.

وخلال أيام الحصار نشاهد كيف ينتابهم شعور بالاحباط تارة، وبالأمل تارة أخرى، ويتذكرون حياتهم خارج الجيش، وأحلامهم، ويظلون على هذه الحالة حتى يستشهد ثلاثة منهم، بعد تعرضهم لهجوم من قبل العدو الإسرائيلي.

''أغنية على الممر'' تأليف مصطفى محرم، بطولة محمود مرسي، محمود ياسين، أحمد مرعي، صلاح قابيل، مديحة كامل، صلاح السعدني، وإخراج علي عبدالخالق.

الرصاصة لا تزال في جيبي

أحد أشهر الأفلام التي تناولت سنوات الهزيمة ثم الانتصار، جاء إنتاجه بعد عام واحد فقط من الانتصار، وقام ببطولته الفنان محمود ياسين، صاحب النصيب الأكبر من الأفلام التي أُنتجت عن الحرب، وشاركته البطولة الفنانة نجوى إبراهيم.

يجسد محمود ياسين في الفيلم دور شاب حديث التخرج يعيش قصة حب مع ابنة عمه، يُستدعى للتجنيد، يعود في إجازته فيجد حبه الأول اُغتصب وفي طريقه إلى الضياع بسبب شخص انتهازي استغل غيابه، فيحاول استردادها، فيجدها فاقدة للثقة في كل المحيطين بها حتى حبيبها، فيبذل كل ما في وسعه ليعيد لها الأمان الضائع، وبعد الانتصار يجدها إنسانة أخرى عادت لها روحها المرحة، فيعدها بأنه سيظل محافظاً على مكان الرصاصة في جيبه لأن الحرب لم تنته بعد رغم الانتصار.

أبناء الصمت

يحظى الفيلم بإشادات كبيرة من النقاد، ويعتبره كثيرون من أهم الأفلام التي تناولت الحرب، تم إنتاجه عام 1974، وتقع أحداثه خلال السنوات الستة التي سبقت حرب أكتوبر، بعد هزيمة 5 يونيو 1967، حول العمليات القتالية التي كان يقوم بها الجيش لاستنزاف طاقة وقوة العدو.

ويركز العمل على بطولة الجنود الذين دفعوا دماءهم ثمنا لتحرير أرضهم، كما يُظهر نماذج أخرى سلبية، منها رئيس تحرير إحدى الصحف والذي يعيش منفصلا عن مرارة هزيمة 67 ولا يفكر سوى في صالحه وعلاقاته الخاصة، وتتوالى الأحداث إلى أن تأتي لحظة العبور، ويتحقق النصر.

الفيلم من إخراج محمد راضي، وشارك في بطولته كل من محمود مرسي، نور الشريف، ميرفت أمين، محمد صبحي، مديحة كامل، أحمد زكي، السيد راضي، سيد زيان، وإخراج محمد راضي.

حتى أخر العمر

على هامش قصة حب، يتطرق فيلم حتى أخر العمر للفترة التي وقعت فيها حرب أكتوبر، تم إنتاجه عام 1975، يعمل بطله محمود عبدالعزيز طياراً في الجيش، يُصاب في الحرب ويصبح قعيدا لا يقدر على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، وتقف بجواره زوجته نجوى إبراهيم، رغم تغير معاملته لها.

"حتى أخر العمر'' من تأليف يوسف السباعي، بطولة محمود عبدالعزيز، نجوى إبراهيم، حياة قنديل، عماد حمدي، مشيرة إسماعيل، عمر خورشيد، وإخراج أشرف فهمي.

العمر لحظة

تدور أحداث الفيلم حول الصحفية نعمت التي تهتم بكتابة تقارير إنسانية، ترصد بها مشاعر الجنود وذويهم، وتكتب عن معارك حرب الاستنزاف، وعن انتظارهم ليوم الخلاص، وتذهب إلى الجبهة لمقابلة عدد منهم، وتشارك في الترويح عنهم ورفع روحهم المعنوية، بينما يغرق زوجها ''رئيس التحرير'' في علاقة عاطفية مع فنانة شابة، يهتم بتخصيص مساحات لها على صفحات جريدته، حتى وأن جاء ذلك على حساب قصص الجنود.

''العمر لحظة'' قصة يوسف السباعي، سيناريو وجيه نجيب، حوار عطية محمد، بطولة ماجدة، أحمد مظهر، نبيلة عبيد، ناهد شريف، أحمد زكي، إخراج محمد راضي.

حكايات الغريب وبدور

ومن الأفلام التي اقتربت من الحرب: "الوفاء العظيم" و"بدور" ولعب بطولة الفيلمين محمود ياسين ونجلاء فتحي، "الطريق إلى إيلاتط بطولة نبيل الحلفاوي، عزت العلايلي، عبدالله محمود، محمد سعد، مادلين طبر، "حكايات الغريب" بطولة محمود الجندي، شريف منير، ومحمد منير.