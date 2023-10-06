“كلام من واقع تجربتي”.. تامر حسني برسالة تحفيزية جديدة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتميّز النجم المصري تامر حسني على مواقع التواصل الإجتماعي، بتوجيه منشورات تحفيزية لجمهوره ومتابعيه، حول كيفية تحقيق النجاح في الحياة المهنية، مشيراً إلى أن هناك مثلاً أعلى في حياة كل شخص منا، يأخذ منه كل النصائح.

وقال تامر في منشوره: “اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، مقولة جميلة بس أنا من خلال رحلتي وقد إيه في قوة جبارة الإنسان بيستمدها من اللي بيحبهم بكل جوارحه… طبعاً كلامي عن النجاح العملي في العمل اللي تحبه”.

وأضاف: “حبيت أقول المقولة بطريقة تانية، وهي اللي ملوش مثل أعلى، يشتري له مثل أعلى، والله والله والله لما بتحب حد ناجح، وتتأثر برحلته أو طريقته ونجاحه، فعلاً بتقدر تبقى زيه وممكن أحسن كمان… ممكن طبعاً تنجح من غير ما يكون عندك مثل أعلى، بس تركيزك بيبقى أقوى بكتير، مع مثال قدامك حي بيخليك تشوف رحلته قدامك، زي دليل ينورك على خطوات أنت متعرفش نتايجها، بس بتعرفها من خلاله بتشوف تفكيره في التطوير وتفكيره إزاي يتخطى الأزمات وتفكيره في المواكبة لكل مرحلة في حياته إزاي كسر سقف نجاحه، معلش بحب أوصلكم أي حاجة كويسة بتعلمها في حياتي”.

واختتم تامر حسني منشوره قائلاً: “اللي ملوش مثل أعلى يشتريله مثل أعلى، يعني يدور ويركز مع حد يحبه ويتعلم منه، ومش شرط في مجاله ممكن تحب حد في مجال تاني، وتحاول تطبق مراحله في مجالك ده، كان كلام من واقع تجربتي، ورأيي الشخصي… ربنا يوفقكم كلكم وتوصلوا لأبعد من أحلامكم، وتبقوا أنتوا كمان مثل أعلى لناس بعدكم”.

على صعيد آخر، يواصل تامر حسني طرح أغنيات ألبومه الجديد الذي سبق وأصدر منه أغنيات “هرمون السعادة” وهي أغنية عنوان الألبوم، و“مش هتغير عشان حد”، “تاج”، و“حوا”.

وردّ تامر حسني على تساؤلات الجمهور والمتابعين حول موعد صدور باقي أغنيات الألبوم، مؤكدًا أن الأغنيات لن تصدر دفعة واحدة، بل سيتم طرحها في أوقات متلاحقة على مدار العام الحالي.