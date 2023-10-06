هذا ما كشفه أحمد حاتم عن إصابته أثناء تصوير “حسن المصري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد حاتم على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الأخير “حسن المصري” عن السر وراء ظهوره لفترة طويلة وقد لفّ يده برباط ضاغط أثناء تصوير الفيلم الذي يتضمن العديد من مشاهد الأكشن والمعارك.

وأكد حاتم في تصريحات صحفية أن سبب ظهوره بيد مربوطة هو تعرّضه لإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في الفيلم، حيث ارتطمت يده بحاجز حديدي أثناء ركضه في المشهد، وتضرّر رسغه، مؤكداً أن يده تعافت الآن وأصبح يحرّكها بسهولة.

فيلم “حسن المصري”، هو بطولة: لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف… قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وتدور أحداثه حول شخصية تتعرض لصدمات في الحياة ويحاول دائماً الهروب منها، وأثناء رحلته يواجه مواقف مشابهة لصدماته، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هرباً من صدمة خسارته لشقيقته في حادث مأسوي، فيعمل في شركة للحراسة والتأمين، ويتورط مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.