كاتب نرويجي يفوز بجائزة نوبل للأدب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منحت جائزة نوبل في الأدب للكاتب النرويجي جون فوس عن “مسرحياته المبتكرة ونثره، الذي يعطي صوتا لما لا يمكن قوله”، وفقا للأكاديمية السويدية.

فوس، البالغ من العمر 64 عاما، هو أحد أبرز الكتاب المسرحيين في بلاده، وقد كتب حوالي 40 مسرحية بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة وكتب الأطفال والشعر والمقالات.

أعلن ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية، الجائزة، الخميس، في ستوكهولم.

وقال مالم إنه اتصل بفوس هاتفيا لإبلاغه بالجائزة وأن الكاتب كان يقود سيارته في الريف ووعده بالعودة إلى المنزل بحذر.

قال أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل للأداب، إن عمل فوس متجذر “في لغة وطبيعة خلفيته النرويجية”.

تبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار) من وصية تركها مبتكرها المخترع السويدي ألفريد نوبل.

يحصل الفائزون أيضا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.