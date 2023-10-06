فيلم الحركة والجريمة الصيني “مهمة موسكو” يصل إلى دور العرض في أمريكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق فيلم الحركة والجريمة الصيني “مهمة موسكو” يوم الخميس في عدد محدود من دور العرض بأمريكا الشمالية.

وصدر الفيلم عن طريق “سي أم سي بيكتشرز” باللغة الصينية مصحوبا بترجمة باللغة الإنجليزية في ما يقرب من 70 دار عرض في لوس أنجليس وسان فرانسيسكو ونيويورك وسياتل وبوسطن وهيوستن ودالاس وتورنتو وأوتاوا وفانكوفر وعدد قليل من مدن أمريكا الشمالية الأخرى التي تحتضن جاليات كبيرة من المغتربين الصينيين.

وتستند أحداث الفيلم إلى قصة واقعية “سرقة قطار بين الصين وروسيا” حدثت في عام 1993 حيث يتتبع قصة فريق الشرطة الصينية الذي شارك في التحقيق في الحادث عبر الحدود ورحلته من أجل تقديم الجناة إلى العدالة.

الفيلم من إخراج هيرمان ياو ويجمع مجموعة من النجوم من بينهم آندي لاو وهوانغ شوان وتشانغ هانيو.

وبدأ عرض فيلم “مهمة موسكو” في دور السينما بالصين يوم 29 سبتمبر مع احتفال البلاد بعيد منتصف الخريف. وحصد الفيلم أكثر من 379 مليون يوان (حوالي 52.6 مليون دولار أمريكي) حتى الآن في شباك التذاكر في البر الرئيسي الصيني بعد سبعة أيام فقط من عرضه، وفقا لما ذكرته منصة “ماويان” الصينية لتذاكر وبيانات الأفلام.

وقوبل الفيلم بردود فعل إيجابية من رواد السينما الصينيين حيث حصل على تقييم 9.2 نقطة من أصل 10 من أكثر من 63 ألف مشاهد على منصة “ماويان”.