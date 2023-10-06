بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في uncategorized دقيقة واحدة مضت التعليقات على بعد مصر.. “استوديوهات MBC” تحتفل بإطلاق فيلم “سكر” في دبي مغلقة

متابعة بتجــرد: بعد أيام من الإحتفالية التي أقامتها “استوديوهات MBC” لإطلاق العرض الأول لفيلم “سكر” في مصر، احتفلت المجموعة بالعمل في دبي بحضور نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام ووجوه المجتمع والمدعوّين والضيوف، إلى جانب عدد من المدراء والتنفيذيين في “مجموعة MBC”.

تخلّل الاحتفالية التي أقيمت في “REEL Cinemas” – دبي مول، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، قبل انطلاق الفيلم.

جدير بالذكر أن سلسلة أفلام “سكر” من إنتاج “استوديوهات MBC”، فيما قامت شركة Aroma Productions بالتنفيذ السينمائي بإشراف MBC STUDIOS، أما عرض الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيأتي عبر Empire Entertainment.