ديفيد بيكهام.. ماذا يحدث لـ ريبيكا لوس عشيقته المزعومة بعد 20 عاماً من الفضيحة؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث لاعب كرة القدم المعتزل العالمي ديفيد بيكهام ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام عن فترة عام 2004 التي اتهم فيها بخيانتها مع مساعدته الشخصية في ذلك الوقت.

في عام 2004، تقدمت امرأة تدعى ريبيكا لوس وقالت إنها كانت على علاقة مع ديفيد، الذي وظفها كمساعدة شخصية. في ذلك الوقت، وصفت ديفيد بأنه عاشق رائع. في هذه المرحلة، كان ديفيد متزوجًا منذ خمس سنوات.

وقالت وقتها لوس انهما التقيا في حفل عشاء مع الاصدقاء، وأوضحت: "لقد كنا على علاقة جيدة حقًا. لم نتوقف عن الحديث، لقد كنا متواصلين حقًا". وتذكرت قائلة: "لم أستطع الانتظار حتى أكون وحدي معه وكنت أعلم أنه يشعر بنفس الشعور".

لقد نفى ديفيد بيكهام دائمًا هذه الحقائق. وعلى الرغم من كل شيء، كانت هذه الفترة معقدة بالنسبة للزوجين. اليوم، أصبحت هذه القصة وراءهم. اما ريبيكا لوس فهي تبلغ الآن 45 عامًا، وهي متزوجة من رجل ناروجي سفين كريستيار سكايا، وهو رجل التقت به في برنامج لتلفزيون الواقع في الناروج.

ريبيكا لوس هي اليوم أم سعيدة مع ولديها، ماغنوس (13 عامًا) وليام (10 أعوام). إنها رياضية للغاية وتشارك العديد من الأنشطة الرياضية: اليوغا والجري وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.