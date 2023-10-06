ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية سيلينا غوميز كيف تحملت الخجل من جسدها بعد إجراء عملية زرع كلية في عام 2017 بسبب مرض الذئبة، وتذكرت أنها لم تعد قادرة على التوافق مع أحجام العينات وتعرضها للإنتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي.
فكرت مغنية "Calm Down" مؤخرًا في التعامل مع النقاد الذين علقوا على جسدها عبر الإنترنت في عام 2017 بينما كانت تكافح بشكل خاص مع مرض الذئبة وتحتاج في النهاية إلى عملية زرع كلية، وأوضحت سيلينا: "لم يكن أي من أحجام العينات مناسبًا، وهذا من شأنه أن يجعلني أشعر بالحرج. على الرغم من أنه من غير الواقعي توقع عدم تغير جسد المرأة الطبيعية؟"
وأضافت الفنانة البالغة من العمر 31 عامًا، أنها جاءت في وقت لم يعد لديها "جسد مراهق".
كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا غوميز تعرضت للإنتقادات بسبب وزنها وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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