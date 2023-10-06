ميرنا وليد - بيروت - قرر مجلس بلدية زحلة الملعقة وتعنايل منذ ايام، تسمية شارع في منطقة زحلة بإسم الفنان اللبناني وائل كفوري وتحديداً في منطقة حوش الأمراء.

مجلس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل اتخذ القرار بالإجماع بتسمية الشارع المذكور تكريمًا لمسيرة وائل كفوري الفنية وتقديرًا لجهوده في المدينة، على حد تعبير المجلس.

وقامت ورش العمل التابعة لبلدية زحلة برفع اللافتات الرسمية معلنة تسمية الشارع تحت رقم "الشارع 65" حوش الأمراء Rue 65.

موقع الخليج 365 توجه الى الشارع اللبناني، وكان لنا عدة لقاءات مع عدد من الشبان والشابات وسألناهم عن رأيهم بهذا الموضوع:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - بلدية زحلة تطلق إسم وائل كفوري على أحد شوارعها .. وهذا رأي الشارع اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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