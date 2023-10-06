كارول سماحة تكشف هذه المفاجأة الكبيرة مع راغدة شلهوب

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المتابعين لإطلالتها ضمن الحلقة الأولى من برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب على شاشتي "تلفزيون دبي" وLBCI، إذ وعدت بالكشف عن مفاجأة خلال الحلقة.

وبعدما ارتفع حماس محبّيها، تصدر هاشتاغ "زمن كارول سماحة" الترند على تويتر، وكانت المفاجأة بإعلان كارول عن استعدادها لطرح ألبوم غنائي تعود به إلى ألبومات الـ"بوب"، بعد غياب 7 سنوات عن آخر ألبوم لها بعنوان "ذكرياتي"، اكتفت بعده بإصدار أغنية "سينغل" وألبوم قصائد لمحمود درويش حمل اسم "الألبوم الذهبي".

ولاقت مفاجأة كارول سماحة تفاعلاً كبيراً، إذ عبّر محبوها عن حماسهم للألبوم الجديد، والمفاجآت التي ستكشف عنها الفنانة في الأيام المقبلة.

الجدير ذكره أن كارول سماحة طرحت مطلع موسم الصيف الماضي أغنية "نسخة مني"، وهي من كلمات سليم عساف وألحان محسن وتوزيع موسيقي إيليو كلاسي، أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة. وتواصل أغنية "نسخة مني" حصد ملايين المشاهدات، إذ اقتربت من تحقيق 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.