حكيم يحتفل بعيد ميلاده.. هذه رسالته للجمهور وكم أصبح عمره؟ - صور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري حكيم بعيد ميلاده الـ60 مع أسرته في جو عائلي مميز، حضره عدد من أفراد عائلته من أولاد شقيقه أحمد وعلي وعبد الرحمن.



ونشر حكيم صوراً له من حفل عيد ميلاده عبر حسابه الخاص، وكتب: "أحلى عيد ميلاد مع حبايب قلبي علي وأحمد وعبد الرحمن ابن اخويا". ووجه حكيم رسالة لمتابعيه وجمهوره قائلا: "مين هيقولى كل سنة وانت طيب".

في سياق متصل، أحيا حكيم الإثنين الماضي، حفلًا غنائيًا بميدان الجلاء، بالتزامن مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

يذكر أن آخر أعمال حكيم أغنية "مدلعة" من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم.