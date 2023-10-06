رانيا محمود ياسين تستعيد تصريحات لوالدها عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين، تصريحات سابقة لوالدها الراحل الفنان محمود ياسين عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

ونشرت رانيا، صور لوالدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبي وأفتخر.. رحمك الله يا أبي وأسكنك جنات النعيم في صحبة الشهداء والصديقين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا".

وحرصت رانيا، على إبراز تصريحات سابقة لوالدها قبل وفاته عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر: "قابلت أبو غزالة تحت الأرض غرب القناة بعد وقف إطلاق النار، وسافرت بورسعيد أثناء حرب 67 لإنقاذ أهلي ولا أنسى مشاهد الجنود العائدين من جحيم النكسة".

ومن بين تصريحاته أيضا التي أبرزتها: "إنتاج الأفلام الحربية متعثر بسبب الخوف من التكلفة العالية، ومشهد رفع العلم على أرض سيناء الأقرب لقلبي وأنا صاحب المسرحية الوحيدة عن الحرب".

ويحتفل الشعب المصري، اليوم الجمعة، الموافق 6 أكتوبر بذكرى انتصارات الحرب ومرور 50 عاما على هذه المناسبة الوطنية.

يذكر أن، محمود ياسين رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020، عن عمر ناهز الـ ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".