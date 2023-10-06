"بيت في القدس" يحصل على عرضه الأول عربيًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم بيت في القدس للمخرج مؤيد عليان والمؤلف رامي عليان، للمشاركة ضمن فعاليات النسخة 45 التي تُقام في الفترة ما بين 15 - 24 نوفمبر، إذ سيشهد عرضه الأول عربيًا ضمن قسم عروض منتصف الليل.

وأصدرت MAD Solutions الشركة الموزعة للفيلم في العالم العربي، البوستر الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيه تظهر الطفلة ريبيكا التي تلعب دورها مايلي لوك في حالة وجوم، ويتناثر من حولها زجاج مرآة، تظهر فيه صورة لوجه طفلة أخرى مغمضة عينيها، وهو ما يضيف إلى هالة الغموض المحيطة بالفيلم.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما عرض في عدة مهرجانات دولية أخرى ومنها مهرجان سياتل السينمائي الدولي، ومهرجان غالواي السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في بوسطن، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في أستراليا، ومهرجان أثينا للفيلم الفلسطيني، ومهرجان موسترا فالنسيا للفيلم المتوسطي، ومهرجان العالم العربي السينمائي، ومهرجان سيول الدولي لأفلام الأطفال، وهو مرشح أيضًا للفوز بـجائزة أفضل فيلم شبابي ضمن جوائز شاشة آسيا.

تدور أحداث الفيلم حول ريبيكا التي تنتقل من لندن لتعيش مع والدها في القدس، على أمل أن تساعدها البداية الجديدة على التعافي من صدمة وفاة والدتها. تنطلق ريبيكا في رحلة غامضة لاستكشاف خبايا منزل جدها، وتغوص في أعماق أسراره والجانب السحري من مدينة القدس.

بيت في القدس من بطولة جوني هاريس، مكرم خوري، سعاد فارس، مايلي لوك، وشهرزاد مخول فارل. خلال مراحل إعداد الفيلم، نال منحة برنامج السينما لعام 2019 من آفاق (الصندوق العربي للثقافة والفنون)، كما نال منحة للتطوير في 2016 من مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق هولندا لتمويل الأفلام.

مؤيد عليان مخرج ومنتج فلسطيني، حازت أعماله على العديد من الجوائز وشاهدها جمهور من كافة أنحاء العالم. في عام 2018، حصل فيلمه الروائي الثاني التقارير حول سارة وسليم على عرضه العالمي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي وفاز بجائزة الجمهور، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان سياتل السينمائي الدولي.