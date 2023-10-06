مصطفى خاطر وثروت وأوس أوس يحتفلون بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص النجوم محمد ثروت ومصطفى خاطر وأوس أوس، على الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، التي توافق اليوم الجمعة 6 أكتوبر.

ونستعرض لكم كيف احتفل الفنانون بهذه المناسبة الوطنية؟، وذلك في السطور التالية:

مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر، صورا من الحرب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "50 سنة من الفخر والعزة والكرامة، زي النهاردة حاربنا وانتصرنا وحققنا أعظم نصر، كل سنة وكل المصريين بعزة وفخر بمناسبة نصر أكتوبر ١٩٧٣".

أوس أوس

الفنان محمد أسامة الشهير بـ (أوس أوس)، نشر صور من حرب أكتوبر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وكل المصريين بخير وعزة وكرامة بمناسبة أعظم يوم في تاريخ مصر.. يوم استرداد الحق وانتصارنا في حرب أكتوبر ١٩٧٣".

محمد ثروت

نشر الفنان محمد ثروت، صورة لجنود مصر وهم يرفعون العلم على أرض سيناء، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "خمسون عامًا على نصر أكتوبر العظيم.. انتصار أكتوبر كان وسيظل عنوانًا للشخصية المصرية التي طالما نجحت في عبور الأزمات والخروج من الصعوبات، خمسون عامًا من الفخر والعزة.. المجد لكل من شارك في هذه الملحمة واستعادة أرض سيناء الحبيبة.. تحيا مصر".