الأحد.. طرح "ما تيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستعد شركة آرت ميكرز لعرض الحكاية الثانية من مسلسل 55 مشكلة حب، وتحمل اسم "ما تيجي نشوف"، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين.

وتعرض الحكاية الثانية يوم الأحد المقبل الثامن من أكتوبر علي شاشة قناة أون، العمل تأليف الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

55 مشكلة حب كتبه الدكتور مصطفي محمود ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.

حكاية ما تيجي نشوف بطولة هنا شيحة وطارق صبري وإسلام جمال وملك قورة ونبيل عيسى وعمرو ممدوح ونهى عابدين وأحمد جمال سعيد.

وعُرضت الحكاية الأولى من المسلسل تحت عنوان "ألفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إنجي كيوان، عفاف رشاد، أمير شاهين، إيمان السيد.