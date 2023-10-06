أحمد ثروت يروي تفاصيل مرضه في برنامج معكم منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل المطرب الكبير محمد ثروت ونجله الفنان والمخرج أحمد ثروت وخطيبته لمى الشواربي ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم، يوم الخميس المقبل على شاشة on في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتحدث أحمد ثروت لأول مرة عن تفاصيل مرضه ورحلة علاجه بعد إصابته بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر، والتي أدت إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي واستخدام كرسي متحرك.

وبكى أحمد ثروت ووالده محمد ثروت خلال حديثهما عن رحلة المرض والعلاج، وأكد أحمد أن وقت مرضه كان يفكر أنه لو لم يستطع المشي مجددًا سيكون راضيًا بقضاء الله، قائلًا: مرة واحدة جالي خمس إعاقات ولو ما ممشيتش تاني كنت هكون راضي.

وبحسب البرومو الذي نشرته منى الشاذلي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، غنى محمد ثروت ونجله أحمد أغنية الغالي علينا غالي ضمن فقرات الحلقة.