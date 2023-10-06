غادة عادل تخضع لجلسة تصوير جريئة..والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، جلسة تصوير جديدة للفنانة غادة عادل، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

وظهرت غادة، في الصور بإطلالة أنيقة وجريئة، أبرزت من خلالها مدى رشاقتها وجمالها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جمالك" ، "جميلة" ، "القمر" ، "العمر مجرد رقم" ، "حلوة أوي" ، "تحسوها بتصغر ما شاء الله عسل" ، "الحلو اللي ما بيكبرش" ، "سكر يا غادة".

يذكر أن، آخر أعمال غادة عادل بالسينما فيلم "مرعي البريمو" فكرة محمد هنيدي، سيناريو وحوار إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد،

وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، علاء مرسي، أحمد بدير، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، إنجي علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا عن مرعي البريمو، الذي يتاجر في البطيخ، وبعد سنوات من ابتعاده عن أسرته يتعرف عليهم، لتتغير حياته، ويدخل في عدة مغامرات.