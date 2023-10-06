أحمد العوضي: "زي النهاردة رجعنا أرضنا وكرامتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان أحمد العوضي على تهنئة الشعب المصري بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر.

وكتب العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "زي النهاردة رجعنا أرضنا وكرامتنا.. كل سنة وكل مصر بخير بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها العظيم.. وستظل مصر صامدة رغم أنف الحاقدين والمتربصين.. كل سنة واحنا رافعين راسنا فوق الدنيا كلها تحيا مصر دائما وأبدًا".

العوضي بدأ مؤخرًا تصوير فيلم "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا ستوديوز وفريق العمل، وإشراف عام على الإنتاج عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب.

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين.