الحلقة الأخيرة.. كيف علق الجمهور على نهاية مسلسل "الفريدو" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمسلسل "الفريدو" الذي تخوض بطولته الفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي، بعد عرض الحلقة العاشرة والأخيرة من العمل على شاشة قناة "أون".

وجاءت تعليقات الجمهور، على الحلقة الأخيرة من مسلسل "الفريدو" كالتالي، حيث كتب محمد سرحان: "أنا لسه مخلص الحلقة الأخيرة من مسلسل الفريدو، الحقيقة مش عارف أقول إيه ولا إيه عن جمال المسلسل وكمية المشاعر الإنسانية العظيمة اللي في المسلسل.. بيتكلم عن قانون الكارما ومرض الزهايمر وأن السند والحب الغير مشروط مش شرط يجيلنا من أولادنا أو أزواجنا أو أبونا وأمنا، ممكن يجي من حد من قرايبنا أو من أصدقائنا، بجد مسلسل عظيم ومش كئيب حتى العياط فيه بيبقى مصحوب بفرحة الحب الغير مشروط".

وكتبت سارة عبد الرحمن: "خلصت حكاية سوسو وفريد.. للأسف ماتت العمة ثريا.. كنت حاسة أنها هتموت ومش هتخف، بس يا جماعة المشهد اللي الكاميرا عملت فيه زووم على بيتها وهو فاضي كدة صعب بجد جدا، النهاية بالرغم أنها محزنة بس مش وحشة، الخير انتصر الحمد لله.. مريم بعدت وبطلت تلزيق الحمد لله، أبو سارة أخيرا وافق على جوازهم، سلمى دي تستاهل ده الطبيعي للخيانة، مازن اتحبس ويا ريت عابد عناني يغير أدوار الشر دي، شابو لفريق العمل جميعا، النهاية كويسة شوية بالرغم أنها حزينة.. أنا مش بحب النهايات الحزينة بصراحة بس المسلسل أكتر من رائع".

فيما كتبت ناريمان ناجي: "عاجبني مسلسل الفريدو أنك تدخل في قلب مشاكل الناس وعلاقاتهم الإنسانية وآلامهم، أنك تركز على علاقة إنسانية (علاقة العمة بأولاد أخوها) كصلة رحمة مهمة، تم تشويهها أو التقليل منها لسنين، وإنك تبروزها في الإطار ده من الرعاية والحب والحنان، والعرفان من ناحية ابن أخوها اللي ساب حياة أوروبا لما لاحظ بداية علامات الزهايمر عليها، وأنك كمان تركز على مرض عصري صعب ومعقد زي الزهايمر، والتفاصيل الدقيقة في الرعاية وكمان الحالة النفسية للمريض، كتابة حلو للسيناريو والحوار من عمرو محمود ياسين، وتمثيل جميل جدا جدا من إلهام شاهين وأحمد فهمي، (أفكار الحلقات مأخوذة من كتاب د.مصطفى محمود ٥٥ مشكلة حب)".

كما كتبت آلاء العطفاوي: "بعد ما شوفت مسلسل الفريدو وده بسبب المقاطع اللي كانت بتنزل على النت وانجذبت له بسببها أحب أقول أنه مسلسل ولا حبكة وقصة معقولة ولا أي حاجة، بس المهم نستخدم حالة إنسانية عشان الناس تتعاطف وتتلهي معاها ومتاخدش بالها من كل احداث المسلسل المتكروتة واللي بتبدأ وتنتهي فجأة، وقصة الأشرار اللي بيخسروا كلهم بلا أي هدف أو حبكة معقولة، وقصة إلهام شاهين اللي المفروض هي البطل في الحكاية لكن مش متسلط الضوء عليها ولا على مرضها أصلا بشكل كافي".

فيما كتبت عزة عبد المنعم: "مسلسل الفريدو وإبداع منقطع النظير من إلهام شاهين تستحق الإشادة عليه وأكيد طبعا جائزة، شكرا للعمل الراقي .. شكرا لعمل يدعو لصلة الرحم.. يدعو للوفاء.. يدعو للترابط.. قصة حلوة أوي، وختامها إنشاء دار لرعاية المسنين ومرضى الزهايمر.. معاني كتير جميلة في المسلسل ومشاعر حلوة أوي حركها فينا.. شكرا صناع العمل".

بينما كتبت هالة فتحي: "حكاية الفريدو مسلسل بطولة إلهام شاهين المبدعة وأحمد فهمي.. مسلسل حقيقي رائع واقعي، إلهام عملت الدور بدون ماكياج، أدائها رائع وطبيعي، أحمد فهمي نضج وعمل أحلى أدواره.. مسلسل الفريدو إنساني بحت بيتكلم عن مرض الزهايمر القاتل الصامت، مسلسل كل حاجة فيه حلوة، وشال التراب عن المشاعر السيئة الشريرة ليكشف المشاعر الإنسانية النقية وحسسنا أن لسه في خير في الدنيا بدون قتل ولا دم، وجمال نهايته أن الصح والخير هم اللي بينتصروا على الغلط والشر بدون مكائد، كم المشاعر الإنسانية يخليكوا تعيطوا من التأثر، شكرا لصناع هذا العمل الراقي".

"الفريدو" عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

مسلسل "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.