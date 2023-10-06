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هشام عباس: "أكتوبر العظيم" نصر الكرامة والشرف

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان هشام عباس على تهنئة الشعب المصري بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر 1973.

ونشر هشام عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة ترمز لـ مصر وانتصار حرب أكتوبر، معلقا "نصر أكتوبر العظيم. نصر العقول المدبرة نصر الجنود الباسلة. نصر الكرامة والشرف. نصر العروبة والعطاء. نصر الصبر. نصر السعادة الشعبية نصر الجيش البطل. نصر الروح الوطنية. نصر كل المعاني الإنسانية السامية. نصر مصر".

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن أحيوا حفلات غنائية احتفاء بذكرى نصر أكتوبر، كما تنظم دار الأوبرا المصرية عدة فعاليات على مختلف مسارحها في القاهرة والإسكندرية لتحتفل مع الشعب المصري بهذه المناسبة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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