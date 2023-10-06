شيري عادل تحذف صورها مع زوجها طارق صبري على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بحذف الفنانة شيري عادل جميع صورها مع زوجها الفنان طارق صبري، بعد مرور عام على زواجهما.

بالبحث والتدقيق تبين أن شيري عادل حذفت بالفعل جميع صورها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، بشكل مفاجئ.

ولم يكشف أيا منهما حتى الآن سبب حذف الصور وحقيقة الشائعات التي بدأت تتردد حول انفصالهما عن بعض.

وكانت الفنانة شيري عادل احتفلت بعقد قرانها على الفنان طارق صبري في أكتوبر 2022.

وشاركت "شيري" وقتها متابعيها صورا من عقد قرانها، عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، واكتفت بوضع إيموجي"دبلة الزواج" و "قلب أحمر".

لمشاهدة الحساب الرسمي للفنانة شيري عادل على إنستجرام .. يرجى الضغط هنا