شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم عن تكريمه بمهرجان الإسكندرية: سعيد بالتكريم فى دورة باسم إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان خالد سليم عن سعادته بالتكريم فى ختام الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقال خالد سليم، فى تصريح لليوم السابع، "سعيد بهذا التكريم، وشرف كبير أن يتم تكريمي في مهرجان بحجم مهرجان الإسكندرية، وسعادتي الأكبر أن تلك الدورة باسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، لأنها من أعز الناس على قلبي، وأحبها على المستوى الشخصى، وكلنا نعشقها على المستوي الفني، فهي جميلة تحب المهنة وتدافع عنها باستماتة وتحب زملاءها جدا".

وأضاف خالد سليم، "أنتظر طرح آخر أفلامي "فى القلب" قريباً، بطولة نسرين طافش، وسوسن بدر، وهالة فاخر، منة الفضالي، إنجي كيوان، وطوني ماهر، وإخراج مرقص عادل.

وكانت آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج لأحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فى إطار اجتماعي.

مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت.