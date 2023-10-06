شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الفيلم الوثائقى "أغنية النصر" على قناة الوثائقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الجمعة على شاسة قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "أغنية النصر"، في تمام الساعة 5 مساء، والساعة 10 مساء، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر



مواعيد فيلم أغنية النصر

ويوثق فيلم "أغنية النصر" دور الأغنية الوطنية في رفع الروح المعنوية للجنود والشعب المصري قبل حرب أكتوبر، وفي أثنائها وبعدها، وكيف كان الغناء حاضرًا في قلب المعركة لحشد الهمم، والتعبير عن مشاعر المصريين وفرحتهم بالانتصار المجيد بعد مرارة نكسة يونيو.

كما يرصد الفيلم كواليس إنتاج أشهر وأندر الأغاني الوطنية التي كُتبت ولُحنت في ساعات قليلة داخل استوديوهات الإذاعة المصرية، لتُكون- بتنوع أفكارها وكلماتها وألحانها- وثيقة تاريخية لذاكرة الأمة على مر العصور. وكذلك يسلط الفيلم الضوء على المطربين والملحنين والمؤلفين، الذين تنازلوا عن أجورهم، والذين تبرعوا بها من أجل المجهود الحربي، كما يرصد دور الغناء الشعبي والفرق الغنائية في تأجيج المشاعر الوطنية.