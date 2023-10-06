شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازة توكسيك" يجمع ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجمان ليلى علوى وبيومى فؤاد على بطولة فيلم كوميدى جديد بعنوان "جوازة توكسيك" من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم ومقرر بدء تصويره خلال الأسبوعين المقبلين لعرضه فى النصف الأول من عام 2024.

ويحمع فيلم "جوازة توكسيك" النجمان ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلمى "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، هدى الاتربى، نانسى صلاح، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتواصل ليلى علوى نشاطها السينمائى الذى تعيشه في الفترة الأخيرة، إذ بدأت مؤخراً تصوير فيلم "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم " آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.