شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فنى: لدينا بطولات حقيقية فى حرب أكتوبر تستحق عشرات الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني خالد محمود، إن لدينا بطولات حقيقية كثيرة في حرب أكتوبر 1973 تستحق عشرات الأفلام، لافتًا إلى أنه يجب تنفيذ أعمال سينمائية تتحدث عما حدث في 73 كما حدث في الحرب العالمية الأولى الثانية.

وأضاف محمود، خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن السينما الأمريكية أنتجت خلال الحربين العالمتين العديد من الأفلام التي لاتزال تعرض في كل مناسبة لهم تجعل الجندي الأمريكي أسطورة طوال الوقت على عكس الحقيقة.

وتابع: "نحن حققنا إنجازًا كبيرًا يستحق أن يخلد بأعمال سينمائية للأجيال القادمة، والبطولات التي يقوم بها الجيش مستمرة سواء فترة الحرب والسلام أو أيضًا فترة الإعمار والبناء الآن، فدائمًا القوات المسلحة حاضرة في كيان هذا الوطن".

وواصل: لدينا بطولات وقصص لأبطال القوات المسلحة يمكن أن تُضاف إلى السينما ومنها "أسطورة كبريت" أو "الشهيد الرافعي"، ويجب أن نسجل ونؤرخ ما حدث وسيحدث للتاريخ لأن الأعمال السينمائية تحرك الوجدان وتربط المشاعر والشعوب تجاه ما يحدث على أرض المعركة.

وعن الأعمال الدرامية التي تتحدث عن الحرب والتي لاقت متابعة وقت عرضها، أكد أن مسلسل "الاختيار" بأجزائه، عاش معه الجمهور بمشاعره وأحاسيسه وكان مردوده كبيرا جدا، وأيقظ وعي المشاعر والفكر لدى الجمهور من كبيرهم إلى صغيرهم، وأنه ما كان يخرج إلى النور لولا دعم الشئون المعنوية وإيمانهم بصناع العمل وأنه مسلسل للتاريخ.