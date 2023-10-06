شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تحذف كل صورها مع طارق صبرى بعد مرور عام على زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت الفنانة شيرى عادل كافة صورها على حسابها عبر موقع إنستجرام التي تجمعها بزوجها الفنان طارق صبرى، وهو ما أثار حالة من التكهنات حول علاقة الثنائى وما إن كان ذلك مؤشر حول وجود خلافات بينهما أو انفصالهما مع هذا التصرف من الفنانة شيري عادل والتي تزوجت من الفنان طارق صبرى قبل عام بالتحديد، حيث تم عقد قرانهما في أكتوبر من عام 2022.

على جانب آخر أعلنت شيرى عادل بداية الشهر الجارى عن تعاقدها على تقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد الفيشاوى في فيلم "عادل مش عادل" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، حيث يواصل صناع العمل التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع عمليات التصوير، والعمل يشارك في بطولته دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتنتظر شيرى عادل عرض فيلم "أصل الحكاية" مع المخرج محمد أمين، والذى انتهت من تصويره مؤخراً ، وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة، وشارك في بطولته بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام