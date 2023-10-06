شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفلاً غنائيًا في العريش احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى صبرى، حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة ، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، في العريش، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا النجم رامي صبري، الأيام الماضية، حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الكويت، ليقدم باقة من أهم أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.وطرح مؤخرًا النجم رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح مؤخرًا النجم رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.

ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" .وطرح النجم رامي صبري أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية .