ميرنا وليد - بيروت - تستمر الصراعات منذ فترة طويلة بين الأميرين هاري وويليام. يتحمل كايت ميدلتون والأمير ويليام، منذ رحيل دوق ودوقة ساسكس من الشركة، ثقل التاج البريطاني على أكتافهم. ومع الحرب مع الأمير هاري وميغان ماركل من جهة ورحيل ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية من جهة أخرى، كان على أمير وأميرة ويلز، وكلاهما يبلغ من العمر 41 عامًا، أن يلجأا إلى زوجين ملكيين آخرين. لم تعد كيت-ويليام وميغان-هاري الرباعية موجودة، وفقًا لجيني بوند، مراسلة بي بي سي السابقة والمتخصصة في شؤون الملكية فلجأ كايت وويليام إلى زوجين يمكن الوثوق بهما، حسبما ذكرت صحيفة ميرور في 27 أيلول / سبتمبر 2023.

تحدثت جيني بوند عن الصداقة المتنامية بين أمير وأميرة ويلز ودوق ودوقة إدنبره. توضح الخبيرة: "أعتقد أن ويليام وكاثرين يشعران أنهما قادران على الوثوق بالأمير إدوارد وزوجته صوفي، وهناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يمكن لأحد أفراد العائلة المالكة أن يتبادلوا معهم الافكار والمشاعر".

كانت هذه تفاصيل خبر كايت ميدلتون تثق بهذين الزوجين الملكيين لإخبارهما عن الحرب مع الأمير هاري وميغان ماركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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