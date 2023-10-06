كيم كارداشيان تعترف بمعاناتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن معاناتها مع حب الشباب، اذ قالت في تصريح جديد لها: "أعلم أن هذا سيصدمكم كثيرًا.

. لكنني أعاني من حب الشباب".

على صعيد آخر كانت صدمت كيم كارداشيان الجمهور بجلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بلوك مخيف للغاية، حيث قامت بتغيير شعرها بشكل جذري، وتخلصت منه بالكامل.

كما ظهرت كيم بحاجبين رفيعين للغاية، واختارت ماكياجًا مستوحى من الستينيات برموش كثيفة وجفون لامعة، و لاقت صورها ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اذ لم تظهر بهكذا إطلالة من قبل.