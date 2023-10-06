عزيز الشافعي حصد نجاحاً كبيراً مع عمرو دياب.. والكثير من نجوم العالم العربي

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الملحن والكاتب الغنائي المصري عزيز الشافعي، وهو من مواليد القاهرة في 6 اكتوبر/تشرين الاول 1977.

تخرج من كلية الهندسة، لحن للكتير من الفنانين من بينهم: عمرو دياب، محمد فؤاد، سوما، هشام عباس، تامر حسني، خالد سليم، جنات، إيهاب توفيق نوال الزغبي، عامر منيب، هيفا وهبي، نيكول سابا جوزيف عطية وغيرهم.

ذاع صيته بقوة بعد إعادة تقديمه للحن الراحل بليغ حمدي الشهير "بحبك يا بلادي" مع الفنان المصري رامي جمال خلال أحداث ثورة 25 يناير.

كتب الشافعي لعمرو دياب اغنية "يوم تلات..بعدها بدأت الرحله مع الهضبه.. قدام مرايتها - زي مانتي - سهران - بالضحكه دي-يا بلدنا يا حلوه - أماكن_السهر -الدنيا الحلوه - شكرا - طبل - زمن المجاملة- انت الحظ - كتر من قربك - حلو التغيير اللي بينا حياة - سينجل- بطمن عليك- تعالى و شكرا من هنا لبكره..

وتعاون مع الشعراء، تامر حسين، أيمن بهجت بهاء الدين، محمد نصر الدين ناجي اي 23 تعامل بينه وبين عمرو دياب خلال اقل من 4 سنوات.

ومن أعماله أيضا :

​​​​​​عمرو دياب: يوم ثلاث، قدام مرايتها، سهران (كملحن)، زي ما انتي بالضحكة دي (ككاتب وملحن)

محمد فؤاد: ابن بلد

هيفا وهبي: تسمحلي ادلعك - توتو - اكلك منين يابطة

نيكول سابا: براحتي

هشام عباس: ماتزعليش بامصر (احسن أغنية في 2009 في استفتاء دير جيست) والتي اختيرت كأحسن أغنية في 2009 في استفتاء DG FESTIVAL 2009,- حاجة غريبة - دي طريقة دي - بتيجي فبالي - مايخفاش عليك - ولا حاجة - ماصدقتش - تعالي جنبي - واخدعلي خاطرك - مفيش فايدة فيا

تامر حسني: بعيد عن عيني – محدش يقولي (احسن غنوة في 2009 في استفتاء نجوم اف ام) - صحيت علي صوتها.

عامر منيب: فيك حاجة

إيهاب توفيق: حبيبه سابه