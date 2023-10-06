بالصورة - بألوان زاهية وإطلالة رائعة.. إلهام شاهين تتألق في مهرجان الإسكندرية السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية إلهام شاهين على الجمهور بلوك رائع مليئ بالالوان عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بجمال واناقة من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي حيث إرتدت فستان زاهي الألوان ذات أكمام طويلة زين بلمسة من اللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، نشرت إلهام شاهين عبر حسابها مجموعة من الصور، أثناء قيامها بجولة بالإسكندرية.

ورافقت إلهام شاهين في جولتها ابنة شقيقتها، الممثلة إلهام صفي الدين، وشملت الجولة نزهة بجوار البحر.

وتواجدت إلهام شاهين في الإسكندرية حيث تم تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، والتي حملت اسمها.

وقالت إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بالمهرجان: "أنا سعيدة جدا إن مهرجان سينمائي بإسم فنان ده أكبر حاجة ليا وأكبر أني باخد جايزة عن دور، وده تتويج لمشوار كامل مدته 42 سنة".

