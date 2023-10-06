عائلة حكيم تحتفل بعيد ميلاده الـ 60

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري حكيم صور له من حفل عيد ميلاده عبر صحفته وعلق عليها قائلا: احلى عيد ميلاد مع حبايب قلبي علي واحمد وعبد الرحمن ابن اخويا مين هيقولي كل سنة وانت طيب.



​​​​واحتفلت أسرة حكيم بعيد ميلاده الـ60، في لمة عائلية ضمت عدد من أفراد أسرته وأولاد شقيقه أحمد وعلي وعبدالرحمن.من ناحية اخرى أعرب حكيم، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى والذي أقيم شهر اب الماضي بالعلمين الجديدة/ مؤكداً فخره بهذه المدينة التي تم إنشاؤها بيد المصريين.

