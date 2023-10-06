شريف منير بـ الزي العسكري في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان شريف منير بالذكرى الـ 50 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة على طريقته عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "شريف" صورة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يرتدي الزي العسكري وعلق عليها قائلًأ: "نصر أكتوبر 50 عامًا".

وشارك الفنان شريف منير بالعديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي ظهر خلالها كظابط بالمخابرات المصرية أبرزها مسلسل "الزيبق" بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

وأعلن الفنان شريف منير مؤخرًا طلاقه رسميًا من زوجته لورا أحد ونشر بوست عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًأ: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير".

كما تعرض شريف منير لموقف محرج بعدما وجه اعتذارًا لعدد من الصحفيين بعدما تجاوز في حق إحدى الصحفيات أثناء تواجده بعزاء والدة الفنانة دينا الشربيني.

ونشر "منير" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ووجه خلاله اعتذارًا للصحفيين قائلًا: "امبارح كنت في عزا والدة دينا الشربيني في مسجد المشير وبعدين وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين وكنت رايح على عربيتي وكانوا موجهين الموبايلات وقلت كلمة وأنا بقول الكلمة في أخت صحفية قالت حاجة فجأة تعليق أو حاجة وكان مفاجئ وكان رد فعلي مفاجئ وسكتها".

واستكمل: "ولقيت أن اللي عملته ده عيب أوي وقولت ألم فقلت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ لقيت نفسي بغلط أكتر وأنا متضايق من اللي حصل ولقيت الفيديو نزل على اليوتيوب ولما شوفته تضايقت من نفسي والناس علقت قالت أني قليل الذوق واني مكانش المفروض أعمل كده و ايه الغرور ده، فعلًا انا استاهل كل الكومنتات دي لأني غلط وكان لازم اخد جزائي".

يذكر أن شريف منير يشارك ببطولة عدد من الأفلام الحربية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، عمرو عبد الجليل، مصطفي فهمي، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.