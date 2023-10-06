محمد رمضان في جولة نيلية بأسوان استعدادًا لحفل ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلًا غنائيًا مساء اليوم الجمعة لأول مرة بمحافظة أسوان ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ونشر "رمضان" صور ومقاطع فيديوهات عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو في جولة نيلية إلى جانب أدائه صلاة الجمعة بأحد المساجد هناك وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع المواطنين.

وكشف "رمضان" خلال الساعات القليلة الماضية عن ملصق دعائي للحفل المرتقب وعلق قائلًأ: "أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر، الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 9 مساًء في مدينة الفراعنة استاد أسوان يجمعنا".

وأقيمت العديد من الحفلات الغنائية بمناسبة ذكرى مرور 50 عام على انتصار حرب أكتوبر منها حفل مساء الاثنين الماضي بميدان الجلاء في منطقة الدقي تقديم المطربين إيهاب توفيق، حكيم، رضا البحراوي وأمام متحف الحضارات، في منطقة الفسطاط، شارك 7 نجوم بالغناء، وهم حميد الشاعري، هشام عباس، ورامي صبري، وعبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، رضا البحراوي، والمطربة بوسي.

وفي منطقة مصر الجديدة، شهد ميدان الكوربة، حفل شارك به 11 من نجوم الأغنية، في مقدمتهم أحمد سعد، وهم رامي صبري، ومحمود الليثي، وعبدالباسط حمودة، ورضا البحراوي، وساندي، وبوسي، ومحمد عدوية، ومحمد نور، ومينا عطية، ومصطفى حميدة.

وفي ميدان جلال قريطم بدمنهور، أحيا المطرب مصطفى قمر الحفل وشاركه كلًا من مصطفى شوقي، وحمادة هلال، والمطربة هدى، كما قدم المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغانيه في ميدان القائد إبراهيم بالاسكندرية، بمشاركة الفنان عصام كاريكا.

وفي مدينة طنطا، شارك المطرب الشعبى رضا البحراوي، بالغناء في الاحتفالية ، مع المطربين محمد شارد، وسيف مجدي.

يذكر أن محمد رمضان عرض له مؤخرًا فيلم "ع الزيرو" وشاركته البطولة لأول مرة النجمة نيللي كريم وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.