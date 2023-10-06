مادلين طبر ترتدي نفس البدلة العسكرية التي قدمت بها "الطريق إلى إيلات": "أنا متدفية بالبدلة الميري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة مادلين طبر بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وذلك عبر برنامجها "قعدة مع مادلين" والذي يعرض على قناة الحدث اليوم.

وظهرت "مادلين" منذ بداية الحلقة وهي ترتدي الزي العسكري ولاحظ الجمهور أن هذا الزي هي الذي ارتدته أثناء تقديم دورها بفيلم "الطريق إلى إيلات" عام 1994.

وقدمت "مادلين" بفيلم "الطريق إلى إيلات" شخصية الفدائية الفلسطينية التي تنضم لفريق أبطال البحرية المصرية للقيام بعملية تدمير سفن ميناء إيلات.

وعلقت "مادلين" قائلة: "مقدرش افتكر أبطال وشهداء أكتوبر وابقى حيادية دايما بعيط لكن المرة دي مش هعيط لأن احنا ممثلين كنا مخلصين في أداء الدور لكن هم بدمائهم وأرواحهم قدموا الكثير لبلدنا مصر عشان كرامة الوطن العربي كله من مينا موحد القطرين، إلى أحمس طارد الهكسوس، وانتصارات كثيرة ومنها انتصارنا على الفرنسي في المنصورة، ومسيرة بطولة 1948 وبلطجة الغرب علينا واحتلالهم للغالية فلسطين والجيش المصري من وقتها وهو في وش المدفع، صحينا على نكسة وبقي الصمت موت، لكن بعد كده فرحنا حرب الاستنزاف طلعت عين العدو، وكانت إرادة أمة".

مضيفة: "أنا متدفية بالبدلة الميري مش هقلع البارية ومش هغير شكلي هكمل كل الحلقة الاكتوبرية بكل فخر بالبدلة العظيمة دي".

وكشفت "مادلين" في وقت سابق عن منحها زيها لمتحف السينما المصرية والذي يضم عدد كبير من مقتنيات أشهر الأعمال السينمائية واستعادتها مرة أخري للظهور بها خلال الحلقة.