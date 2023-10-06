لأول مرة أحمد الفيشاوي يكشف عملية إخفاء التاتوهات من كواليس "عادل مش عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن كيفية إخفاء "التاتوهات" من جسده والتي اثار بها جدلًا خلال الأيام الماضية بعد ظهور جسده بالكامل من دونها وسط تساؤلات العديد من متابعيه عن كيفية إزالتها بهذه السرعة.

ونشر "الفيشاوي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يخضع لعملية إخفاء التاتوهات من جسده وهي العملية التي استغرقت ساعات.

وعلق "الفيشاوي" على الفيديو قائلًأ: "هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيه وعلقوا قائلين: "من غير التاتوهات شكلك كأنك طفشان من المدرسة، احسن حاجة عملتها".

ويواصل "الفيشاوي" تصوير مشاهده من فيلم "عادل مش عادل" حيث كشف عن تجسده لعدد من الشخصيات المختلفة بأحداث الفيلم، والفيلم سيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وعرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذي يعيد خلاله التعاون للمرة الثالثة مع المخرج طارق العريان وعدد من نجوم السينما المصرية منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم والمقرر عرضه تجارياً بحلول عام 2024.