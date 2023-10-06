مراد مكرم يحذر من انتشار "بق الفراش" في فرنسا ويوجه رسالة للعاملين في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان مراد مكرم على انتشار "بق الفراش" مؤخرًا في فرنسا وهو الأمر الذي يشغل بال الجميع في أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية.

واستعاد "مراد" موقف تعرض له خلال سفره بالخارج ببوست نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" قائلًأ: "معلومة صغيرة في 2017 رحت لندن ورشوا كل الركاب وهما نازلين من الطيارة، بقول ده عشان القائمين على الموانئ الجوية والبحرية المصرية ما يتكسفوش يرشوا اللي جايين من أوروبا و بالذات فرنسا".

وطالب المسؤولين بمطار القاهرة قائلًأ: "أرجو من السادة المسؤولين في مطار القاهرة تطهير ورش أي طائرة أو مركب قادمة من أوروبا وبالذات فرنسا بسبب انتشار حشرة بق الفراش بشكل رهيب فيها".

وشارك الفنان مراد مكرم مؤخرًا بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية أبرزها مسلسل "حق مشروع" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم رمضان الماضي، إلى جانب فيلم "ساعة إجابة" وعرض بموسم عيد الفطر.

يذكر أن مراد مكرم يعرض له حاليًا فيلم "حسن المصري" بطولة الفنان أحمد حاتم وتدور أحداثه حول "حسن" الذي يعاني من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة، فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما تكلف الأمر.