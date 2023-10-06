شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة تتعاقد على فيلم "جوازة توكسيك" مع ليلى علوى وبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة ملك قورة على المشاركة فى بطولة فيلم "جوازة توكسيك" مع الفنانان ليلى علوى وبيومى فؤاد وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم ومقرر بدء تصويره خلال الأسبوعين المقبلين لعرضه فى النصف الأول من عام 2024،

ويسجل فيلم "جوازة توكسيك" التعاون الثانى بين ملك قورة وليلى علوى بعد مسلسل "شمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2014 وشارك فى بطولته جميل راتب، سهر الصايغ، سميرة عبد العزيز، طارق الابيارى، هانى عادل، سمير العصفورى، حنان يوسف وتأليف علاء حسن وإخراج خالد الحجر.

وفى سياق آخر تنتظر ملك قورة عرض حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON بعد غد الأحد الساعة 8 مساء، والحكاية مكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وسيناريو وحوار ساره مصباح ولاء آمين وإخراج الخبيرى.

"ما تيجى نشوف" هى الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" للكاتب عمرو محمود ياسين، بعد عرض الحكاية الأولى بعنوان "الفريدو" بطولة الهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، والمسلسل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات.