شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح أولى حلقات الموسم الثانى من Loki.. راجع أحداث الموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم عرض أول حلقات الموسم الثانى من مسلسل Loki ، على ديزنى بلس، وقبل مشاهدة الحلقات الجديدة، نتعرض لأبرز أحداث الموسم الأول من العمل، حيث بدأ الموسم الأول من Loki في مكان مألوف – حينما قام بطل العمل بسرقة حجر فضائي يسمى Tesseract في مشهد من فيلم Avengers: Endgame، وباستخدام الحجر، ومن ثم يهرب إلى الصحراء المنغولية، حيث تم القبض عليه من قبل هيئة تباين الوقت (TVA) ويكتشف أنه أنشأ جدولًا زمنيًا بديلاً باستخدام تصرفاته الغريبة. هناك يلتقي بموبيوس، الذي يتعقب مجرمًا عبر التاريخ يستمر في قتل عملاء TVA، وقد تم تسجيله للمساعدة في القبض على القاتل.

ومن هناك، سافرنا عبر الزمان والمكان مع الثنائي، واكتشف لوكي أن المجرم كان مختبئًا في أحداث مروعة شهيرة عبر التاريخ، و أثناء محاولتهم العثور على مكان القاتل، انتهى بهم الأمر في ألاباما في عام 2050 واكتشفوا هوية الشريرة سيلفي، المعروفة أيضًا باسم ليدي لوكي.



Loki

وبالتالى انتهى الأمر بسيلفي ولوكي على القمر Lamentis-1، وهو قمر صالح للسكن، في عام 2077 واضطروا إلى العمل معًا عندما اكتشفوا أن جهاز التحكم عن بعد للسفر عبر الزمن الخاص بـ TVA TempPad ينفد من البطارية، وإذا مات، سوف ينفجر الكوكب، مما يسبب نهاية العالم أخرى.

ولحسن الحظ، مع بقاء ثوانٍ متبقية، تمكن Mobius من فتح بوابة وإنقاذ Lokis الاثنين، لكنه أغلقهما مرة أخرى في TVA، وفي زنزانته، تمكن لوكي من إقناع موبيوس بأنه وزملائه في TVA قد تعرضوا جميعًا لغسيل دماغ، بينما فعلت سيلفي الشيء نفسه مع آسرها، مما تسبب فى انتفاضة صغيرة ضد القاضي رينسلاير حتى قتلت موبيوس، ثم تبع ذلك معركة، واعترف لوكي بمشاعره تجاه سيلفي، ثم أرسله رينسلاير إلى The Void، الذي كان مليئًا بالمزيد من النسخ من نفسه.



Loki

واجهت سيلفي Renslayer لكنها لم تتمكن من الفوز، لكن لسوء الحظ، انتهى بها الأمر تحت وحش السحابة أليوث بدلاً من العودة مع حبيبها، حتى تم إنقاذها من قبل موبيوس الذي تم إحياؤه، وفي هذه الأثناء، بدأ لوكي حرب عصابات بين Lokis الآخرين، وهرب ووجد رفاقه جاهزين لخوض معركة أخيرة.

التقى الثلاثي بـ Kang The Conqueror، الرجل الذي يدير TVA، والذي أعطاهم خيارين قتله، أو إسقاط الكون المتعدد وإهدائه إلى النسخة الشريرة منه، أو الاستيلاء على TVA وإدارته كثنائي، وبما أنهم غير قادرين على تحديد ما يجب فعله، تشاجروا حتى اتخذت سيلفي القرار بنفسها وقتلت كانج، ومزقت الكون المتعدد على الفور إلى قطع جديدة.