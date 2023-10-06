نبيل الحلفاوي يكشف سبب غيابه عن السوشيال ميديا ويحيي أبطال العبور العظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن سبب غيابه طيلة الأيام الماضية، إذ بدأ الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر وتحية أبطال العبور العظيم.

ووجه "الحلفاوي" الشكر والتحية لمتابعيه على حسابه "X" والذين حرصوا على الاطمئنان عليه نظرًا لغيابه عن نشر أي بوستات مؤخرًا وهو ما أثار قلقهم وقاموا بإرسال العديد من الرسائل للاطمئنان عليه.

وعلق "الحلفاوي" عن سبب غيابه قائلًأ: "أعجز عن وصف امتناني لكم ولما غمرتموني به من اهتمام ومحبة، أما عن الظرف الاستثنائي غير الفني الذي تطلب كل الوقت والجهد والطاقة وحرمني منكم طيلة أسبوعين تقريبًا، فلا أريد أن أثقل عليكم بتفاصيله ولكن المفترض أن المرحلة الأصعب منه تجاوزناها وبقيت توابعها الأقل صعوبة والتي تستمر شهورًا وغالبًا لن تحرمني من التواجد هنا مع أعزائي، أكرر شكري وامتناني".

ليقوم بعدها بالاحتفال بذكرى نصر أكتوبر قائلُأ: "نبدأ بتحية أبطال العبور العظيم في ذكرى نصر أكتوبر والترحم على شهدائنا الموعودين بالجنة والانحناء عرفانا وتقديرًا واحترامًا لأسرهم".

كما قام "الحلفاوي" بالتعليق على فوز النادي الأهلي مؤخرًا بعدد من مباريات الدوري المصري قائلًأ: "ثم نثني بما أحطت به علمًا وشاهدت بعضه بخصوص القلعة الحمراء، نسور الأهلي بقيادة القدير المكير تحلق ثلاثيات ورباعيات في فضاء الكرة المصرية والإقريقية، موديست بهدفه الذي شاهدته قدم أوراق اعتماده ولكنه لم يحصل بعد على ختم النسر، أتعشم أن يحصل عليه في ماتش الإسماعيلي".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان لعام 2021 ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم طارق لطفي، خالد الصاوي، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.