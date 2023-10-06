شادي شامل يكشف عن صورة نادرة للرئيس السادات في حفل زفاف والديه- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان شادي شامل بذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد على طريقته واستعاد ذكريات الماضي وكشف عن مفاجأة بخصوص حفل زفاف والديه.

ونشر "شامل" صورة من حفل زفاف والديه عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر بالحفل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وعلق "شادي" على الصورة قائلًأ: "بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر كان شاهدًا على عقد جواز والدي ووالدتي وكان جدي السكرتير الخاص لسيادة الرئيس السادات في رئاسة الجمهورية".

وأثار "شادي شامل" الجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث يقوم بنشر عدد من الصور التي أظهرت تغير ملامحه تماماً عن شكله الذي عرفه به الجمهور منذ مشاركته بمسابقة "العندليب" و تقديمه لشخصية الراحل عبدالحليم حافظ في مسلسل تليفزيوني بعنوان "العندليب.. حكاية شعب".

يذكر أن آخر مشاركات شادي شامل الفنية كانت بمسلسل "المرافعة" عام 2014 وشارك ببطولته كلًا من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، باسم ياخور، محسن محيي الدين، شيرين رضا، تأليف تامر عبد المنعم، إخراج عمر الشيخ.