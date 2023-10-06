مذيعة بقناة "الحدث اليوم" تعلن ارتداء الحجاب وتعلق: "رزقي على الله ودعواتكم بالثبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت المذيعة، آلاء عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" ارتدائها الحجاب وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالثبات.

ونشرت "آلاء" صور خلال أدائها لمناسك العمرة وعلقت عليها قائلة: "ويهدي من يشاء بغير حساب، الحمد لله رزقني الله بالحجاب، قررت أن أكمل حياتي بالحجاب الذي يرضي الله ورزقي على الله دعواتكم لي بالثبات".

وكان آخر ظهور لها على السوشيال ميديا بدون حجاب مطلع شهر سبتمبر الماضي إلى أن كشفت عن أدائها لمناسك العمرة بنفس الشهر وقامت بنشر صور ومقاطع فيديوهات أثناء تواجدها أمام الكعبة المشرفة.

آلاء عبد العزيز هي مذيعة وإعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج على قناة "الحدث اليوم" منها برنامج "الأكيلة"، وبرنامج "صباحك سكر مع آلاء".