"Madshorts" تكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم "60 جنيه" لعرضه بالجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لفرع شركة "Mad Solutions" على "انستجرام" وهي "Madshorts" والمتخصصة في إنتاج الأعمال الروائية القصيرة عن الإعلان الرسمي لفيلم "60 جنيه" استعدادًا لعرضه بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام.

ونشرت "Madshorts" التريلر الرسمي للفيلم وعلقت قائلة: "التريلر الرسمي لفيلم ستين جنيه تأليف وإخراج عمرو سلامة وبطولة الرابر زياد ظاظا، أول فيلم قصير يفتتح مهرجان الجونة السينمائي".

فيلم "60 جنيه" تبلغ مدته 18 دقيقة وتدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وانتهى عمرو سلامة مؤخرًا من تصوير أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام ستقام في الفترة من 13-20 أكتوبر الجاري.