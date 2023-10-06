سميرة عبدالعزيز: تزوجت محفوظ عبدالرحمن في منزل سميحة أيوب ولم أخلع الأسود منذ وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز مجموعة أسرار خاصة عن زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن في الذكرى السادسة علي رحيله، قائلة:" استمر زواجنا أنا ومحفوظ 34 سنة، ولم أسمع منه كلمة واحدة مسيئة لي وكان يقدر قيمة المرأة في المجتمع".

وأضافت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، علي قناة cbc:” منذ وفاة زوجي محفوظ عبدالرحمن في عام ٢٠١٧، وأنا أرتدي اللون الأسود منذ وفاته لأنه ترك أثر كبير في شخصيتي، وتعلمت منه الكثير".

وعن تفاصيل زواجها من الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن، قالت سميرة عبدالعزيز:" تعرفنا علي بعض خلال عدد من الأعمال الفنية، وكنا نعمل في مسلسل من تأليفه " ليلة سقوط غرناطة" وأثناء التصوير عرض عليا الزواج أثناء التصوير في دولة تونس فقررنا تأجيل الزواج حتي نصل إلي القاهرة وعندما وصلنا القاهرة كتبنا الكتاب وشهد على عقد زواجى سعد الدين وهبة فى منزل الفنانة سميحة أيوب".