شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن "ألفريدو": أشبه فريد في تركه للطب بتركي للمزيكا من أجل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان أحمد فهمى على تعليقات الجمهور قبل عرض حكاية "ألفريدو" بشأن وجود قصة حب تجمعه بإلهام شاهين رغم فارق السن، خلال أحداث العمل، قائلا: "كان اتفاق بينا إن ممكن الناس تحكم على البوستر إن فيه قصة حب، ومتضايقتش خالص من تعليقات الناس، لأن الطبيعي يبقى فيه تساؤلات لأي عمل فني، ودا شيء مهم".

وتابع خلال حواره لـ ”الخليج 365” أنه يرى أن هناك بالفعل قصة حب داخل حكاية "ألفريدو" بينه وبين إلهام شاهين ولكنها من نوع مختلف، مشيرا أنه يشبه شخصية "فريد"، في حبه لعمله ولعائلته .



أحمد فهمي من ألفريدو

وعن سؤاله عن إمكانية ترك دراسته من أجل ما يحبه، مثلما ترك فريد الطب للعمل "شيف"، أجاب: "أعتقد إني زي فريد في الحتة دي لإني بالفعل سبت المزيكا وروحت للتمثيل لإني بحب التمثيل، بعد ما درست 24 سنة مزيكا".

دارت أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.



أحمد فهمي من ألفريدو

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.