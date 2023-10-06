بثوب جديد.. Bastardo يعود إلى قاعات السينما في تونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت القاعات السينمائية التونسية، الأربعاء، عرض فيلم “Bastardo – باستاردو” للمخرج نجيب بلقاضي، وذلك احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لإصداره في نسخة مقطوعة تمت إعادة صياغتها وتمديدها لمدة 20 دقيقة.

وشكّل فيلم “Bastardo – باستاردو” أو “اللقيط” وهو من تأليف نجيب بلقاضي وإخراجه، والذي صدر في نسخته الأولى عام 2013، نقطة تحول في السينما التونسية التي شهدت منذ ذلك الحين ظهور جيل جديد من المخرجين مع العديد من المقترحات السينمائية الفريدة.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم بينهم عبدالمنعم شويّات، لبنى نعمان، الشّاذلي العرفاوي، لسعد بن عبدالله، عيسى حراث، لطيفة القفصي، بلال بريكي، والممثل الراحل توفيق البحري.

وكان نجيب بلقاضي قال منذ نحو عقد من الزمن عن فيلمه “السلطة والفساد جزءٌ من حياتنا منذ عقود، وبعد أقل من ثلاث سنوات على الثورة ما زلت أتساءل عما إذا كنا قد حققنا أهدافها”.

وأضاف “عندما بدأت في كتابة السيناريو عام 2007، كانت لديّ فكرة واحدة: شخصيتي الرئيسية باستاردو لا ينبغي أن تختار السلطة”.

وتتناول الأحداث في الفيلم بنسخته القديمة قصة “مُحسن اللقيط” (يجسد دوره الممثل عبدالمنعم شويات) الذي عُثر عليه في سلة مهملات قبل 30 عاما من قِبل شخص ما تبنّاه واعتبرهُ ولدًا له، لكنّه تعرض للتنمّر كثيرًا في طفولتهِ ولطالما كان مرفوضًا ومنبوذًا من قِبل سكان الحيّ الذي يعيش فيه.

يُطرد محسن من وظيفته، لكنّ شركة هواتف محمولة تقترحُ عليه صدفةً تركيبَ برج اتصالات على سطح منزله المتواضع مقابل راتب شهري فيقبل. تتحوّل حياة محسن أو “باستاردو” كما يصفهُ أبناء حيّه شيئًا فشيئًا بفضل الراتب الشهريّ الذي يحصل عليه، والذي يجعلُ منه رجلاً ثريًا ومحترمًا مما يُثير استياء رجل عصابات “أرنوبة” (يلعب دوره النجم الشّاذلي العرفاوي) في حيّه ويدخل في صراع معه.

والنسخة الجديدة للفيلم الروائي “باستاردو، نسخة المخرج” تعود إلى قاعات السينما بعد أن أعاد المخرج تركيب الفيلم، فأضاف إلى النسخة الأولى مشاهد جديدة لم تُعرض من قبل كان قد تخلّى عنها أو حذفها آنذاك لأسباب تتعلّق بإيقاع الفيلم وبالتوزيع.

وكانت النسخة الأصلية غير المصقولة من الفيلم والتي حصلت على منحة من مؤسسة الدوحة للأفلام عام 2011، مدتها ثلاث ساعات و20 دقيقة ونُقِّص منها فيما بعد.

وتم تكريم الممثل الراحل توفيق بحري على هامش العرض الأول لفيلم “Bastardo – باستاردو” في المعهد الفرنسي بتونس، حيث شاركت صفحة العمل بفيسبوك متابعيها فيديو تشويقي يظهر فيه توفيق البحري وكتبت معلقة عليه “نتذكر بعاطفة كبيرة توفيق البحري وأدائه الاستثنائي.. لقد غادرنا في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسيبقى في قلوبنا إلى الأبد”.

وسبق تقديم الفيلم بنسخته الجديدة في عرض ما قبل الأول بقاعة سينما مدار بقرطاج بحضور صنّاع الفيلم من ممثلين وفريق تقني.

وكان الفيلم برؤيته الجديدة عرض ضمن برنامج الدورة الخامسة لمهرجان قابس سينما فن التي امتدت من 27 أبريل/نيسان إلى 02 مايو/أيار 2023.

ويذكر أن “Bastardo – باستاردو” عُرض في قسم السينما العالمية المعاصرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2013.

و”Bastardo – باستاردو” هو الفيلم الروائي الثاني لنجيب إلى جانب فيلمي “في عيني” 2018 و”قربان” 2021، وفيلمه الوثائقي الأول “في أش أس كحلوشة” 2006.

ونجيب بلقاضي ممثل ومخرج تونسي من مواليد العام 1973، التحق بمعهد الدراسات التجارية العليا في قرطاج، تونس ودرس الإدارة والتسويق. بعد تخرجه من المعهد قرّر اللحاق بحلمه كممثل وشارك في العديد من الأعمال السينمائية مثل “حبيبة مسيكة” عام 1995 بخلاف مشاركته في مسرحية “مدرسة النساء” عام 1995. كما شارك كممثل في العديد من الأعمال الدرامية منها “الخطاب على الباب” بجزأيه و”ليلة الشك” و”القضية 460″.

واقتحم بلقاضي مجال الإخراج للمرة الأولى في العام 1998 من خلال برنامج “شمس عليك” والذي عُرض على قناة “الأفق” الخاصة، لتتوالى أعماله الإخراجية إثرها، ولم يقف بلقاضي عند التمثيل والإخراج فحسب، بل قام أيضا بالمشاركة في تقديم البرامج التلفزيونية وإعدادها، قبل أن يفتتح في العام 2002 شركة إنتاج “بروباغندا” بالتعاون مع صديقه عماد مرزوق.